Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


18 Nisan 2024 11:55
Kamu kurumu A.ş olursa
Merhabalar arkadaşlar benim sorum şu olacak bir kamu kurumu A.ş olursa çalışan işçilerin akıbeti ne olur.

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Eski taşeron - yeni kadrolu işçiler

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