Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Nisan 2024 12:32
Mal ediniminde bildirim süresi

üzerimde olan şeyleri bildireceğim ama alalı 2 yıl geçti şuan bildirmede sıkıntı yaşar mıyım


xLmx
Şef
18 Nisan 2024 12:58
genel bildirim zamanında bildirin

alaborüürübal
Aday Memur
18 Nisan 2024 12:59
şuan bildirirsek ne olur peki
xLmx, 1 saat önce
genel bildirim zamanında bildirin

Mehmet448
Aday Memur
18 Nisan 2024 13:03
ben de bildirmedim hocam 0 ve 5 li yıllar diye biliyorum
alaborüürübal, 1 saat önce
şuan bildirirsek ne olur peki

emrahüzülmez
Aday Memur
18 Nisan 2024 13:27

0 ve 5 li yılllarda bildirim oluyor ama ek bildirimle de yapılabilir diye biliyorum.


emrahüzülmez
Aday Memur
18 Nisan 2024 13:30

Madde 10 ? 3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. 8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.

Mal bildiriminin yenilenmesi

Madde 11 ? 3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.


emrahüzülmez
Aday Memur
18 Nisan 2024 13:31

memurun mal bildirimi diye googlede aratırsanız yönetmelikte geçen maddeleri okursunuz.

emrahüzülmez, 38 dk. önce

Madde 10 ? 3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. 8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.

Mal bildiriminin yenilenmesi

Madde 11 ? 3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

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