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Editörler : Lanet


18 Nisan 2024 13:22
Zarif şişe

Zarif şişe

Ne kadarda zarifsiniz cam koku şişesi

Ne kadarda güçlüsün sen bakır koku şişesi

Ne kadar da sağlıklısınız siz mis kokusunuz

Ne kadar da renklisiniz mistir kokunuz

Peygamber hiç ama hiç yanından ayırmaz idi

Ne kadar da güzelsiniz Abdülkadir Geylani

Barış Sağlam

Peygamber koku şişesi ni yanından hiç ama hiç ayırmazdı idi

Kaynak , İmam tirmizi şemaülü muhammediyye eseri

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