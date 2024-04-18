Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Nisan 2024 14:02
Askerlik dönüşü

Askerlikten İdari izinlerin başlamasından bir gün önce terhis olan biri idari izin günü göreve başlamak isterse göreve başlayabilir mi? bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi?


Karizmaunl
Daire Başkanı
19 Nisan 2024 11:30

Başlayabilir

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