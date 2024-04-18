Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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18 Nisan 2024 15:38
Trafikçilere bayram ödüllendirmesi

Trafikcilere bayram odullendirmesi yatacak hayırlı olsun


İbrahim5506
Şef
18 Nisan 2024 15:44
Ne zaman ne kadar bilgi var mı acaba

pomem bekleyen masum
Aday Memur
18 Nisan 2024 15:55

Bilgim yok yazıyı gördüm sadece

İbrahim5506, Dün
Ne zaman ne kadar bilgi var mı acaba

Ler5
Aday Memur
18 Nisan 2024 16:00

Hayırlı olsun bende gördüm. Tek bildiğim liste istediler. Ne kadar ve ne zaman yatar bilgim yok.


SonOsmanlılar
Aday Memur
18 Nisan 2024 16:24
2022 de ki ibnelik yapmazlar inş. 13 gün kadroyu takviye isteyip, bütün çalışanları 1 gün dahil oda bildirim diyip yazı gönderip sonra sadece trafikçilere yatırdıkları gibi bi kumpasa düşersek çok üzülürüm

Kadersiz34
Aday Memur
18 Nisan 2024 16:39

Zaten konuyu açan sadece trafikçilere diyor ya. Herkese demiyor

SonOsmanlılar, Dün
2022 de ki ibnelik yapmazlar inş. 13 gün kadroyu takviye isteyip, bütün çalışanları 1 gün dahil oda bildirim diyip yazı gönderip sonra sadece trafikçilere yatırdıkları gibi bi kumpasa düşersek çok üzülürüm

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
18 Nisan 2024 16:44
trafik personeli ve diğer birimlerden trafik hizmetlerine takviye olarak görevlendirilen personel isim listesi istendi

gencpolis25
Memur
18 Nisan 2024 16:49
bayramda bölge trafiğe şube nöbeti tutmak üzere takviye olarak dahil olanlardanım umarım geçen seneki gibi trafikçi trafikten olmayacan şeklinde ayrım yapmayıp görev alan herkese yatırılır.

SonOsmanlılar
Aday Memur
18 Nisan 2024 16:49
hacım yazı düştü Ebys de Tarfikçi demiyor sadece trafikte çalışan ve trafiğe takviye olan kadro personeli vs hepsi diyor da ne fayda işte yazı öyle işleyiş öyle olmuyor
Kadersiz34, Dün

Zaten konuyu açan sadece trafikçilere diyor ya. Herkese demiyor


işletme2727
Aday Memur
18 Nisan 2024 16:53
miktar nedir belli mi

pomem bekleyen masum
Aday Memur
18 Nisan 2024 17:17

Takviye personelde var ama kadroda çalışan diğer birimlere yatmicak sanirim


Ankaralımemur41
Memur
18 Nisan 2024 17:48
yazı şuan önümde , yazının ekinde iki liste gönderilmesini istemiş daire.Biri doğrudan görev alan trafikçilerin listesi , diğeri trafikçilere takviye olunmuş diğet personel listesi.Yani sadece trafikçiler değil, bayramda trafik tedbirlerinde yollarda trafikçi gibi tedbirlere takviye olmuş isimlerde verilicek

Yok yaaaa
Aday Memur
18 Nisan 2024 17:58
geçen senede isim istemistilwr ama yatirmamistı. en son 2022 kurbanda trafikcilere yattı.

mfg04
Aday Memur
18 Nisan 2024 18:10
Bu sefer yazı ödüllendirme başlıklı ama bence hemen yatmaz.
Yok yaaaa, Dün
geçen senede isim istemistilwr ama yatirmamistı. en son 2022 kurbanda trafikcilere yattı.

foreverkings
Aday Memur
18 Nisan 2024 18:19

ne kadar yatacak acaba


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
18 Nisan 2024 18:27
geçen sene istenmedi
Yok yaaaa, Dün
geçen senede isim istemistilwr ama yatirmamistı. en son 2022 kurbanda trafikcilere yattı.

neşter61
Şube Müdürü
18 Nisan 2024 18:40

Karakollarda gruplarda çalışan polisler de hem kendi işlerini yaptı hem de kavşaklarda bekledi. Bir kez de olsa adaletli olun kardeşim.


Dextrian
Şube Müdürü
18 Nisan 2024 18:59

Benim devriye ekip olarak bayramda içimden geçtiler gece yarısı nefes almadan kavgası, kadesi, trafik kazası, mukavemeti, ıvır zıvır bi ton ihbarı ama biz çalışmadık hak etmedik devlet büyüklerimiz en iyisini bilir.

Ah ah konuşacak çok şey var da neyse trafikçi abilere kardeşlere afiyet olsun daha fazla alın inşallah kimsenin aldığında gözümüz yok umarım bi gün eşitlik adalet bize de uğrar


foreverkings
Aday Memur
18 Nisan 2024 19:05

ben trafikçiyim beni bu birimden çıkarsınlar alsınlar paralarını başlarına çalsınlar ağalar veya gelsin devriye karakolcular yer değişelim


mfg04
Aday Memur
18 Nisan 2024 19:09
Bu başlığa gelip bizde hakkettik.bize de versinler adaletli olsunlar diye yazınca size de verildiğini hiç gördünüz mü.en fazla trafikçiye de verilecekse verilmez.Bütün polis arkadaşlarımın daha fazlasını haketigini hepimiz biliyoruz. geçen sene de öyle oldu zaten.

policeman04
Aday Memur
18 Nisan 2024 19:19
Çok isteyen varsa dilekçe yazıp trafikte çalışmak istediğini yazsınlar. Beni trafikten çıkardınlsr ben para pul istemiyorum. Kadroda olsan en azından bir bayram yıllık izne ayrılırsın. Trafikte her bayram çalışıyorsun
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