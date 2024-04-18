Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


18 Nisan 2024 15:46
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Asil adaylar burada mı?
Arkadaşlar selam. Asil aday olup bazı nedenlerden dolayı evrak teslim etmeyecek arkadaşlar varsa buradan kazandığı bölümü paylaşabilir mi? Yedekler için faydalı olur.

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı arşiv araştırması 2024İçisleri Bakanlığı GyudsTarim ve Orman Bakanligi göreve başlama 2024Tarım bakanlığı koruyucu giyimAile Bakanlığı 8000 Personel Alımı SonuçlarıBakanlığa memur olarak girip mühendis olmakMahalli İdareler GYUD SınavıDestek temizlik personeliAile Bakanlığı Uzman Yard.Askerlik ve atama

Sözlük

30'lu yaşlar 1 kanarya gülü 1 Akrep Yiyen Kayserili 2 uri geller 1 kaymaklı ekmek kadayıfı 1 bulup bulup yitirmek 2 Anne sevgisi 1 kardinal çiçeği 1 Sevgilinin karşı cins kankasıyla aşırı samimi olması 2 Bugün olanlar 3

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında gerilediDilan ve Engin Polat çiftine bir suçtan tahliye kararıTürkiye'den Gazze'ye yardım eli: 9'uncu gemi Mısır'a ulaştı5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulamasıFatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralı yolcular var

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.