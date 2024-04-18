Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Nisan 2024 16:33
Vergi dilimleri ve ek ders sorunu

Arkadaşlar bugün 2 saat boşluk vardı , oturduk hesapladık, maalesef ekdersi yüksek olan bir öğretmen Mayıs ayında %20 lik vergi dilimine giriyor, Ekim'de ise %27 lik vergi dilimine girecek , kısacası ekders olarak girilenlerin yarısı ekstra vergi olarak gidiyor maalesef, tavsiyem 15-20 saatten fazla ders almayın,

Kurdukları sistemde kumarhane hesabı sürekli kasa kazanıyor, memurların vergi dilimi %15 e sabitlenmedikce kurtuluş yok


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
18 Nisan 2024 20:01

Az kazananla çok kazanan aynı vergiyi mi ödesin yani :)


leonidas_cog
Şube Müdürü
18 Nisan 2024 20:43

Haftada 21 saat dersim var şu an hocam, yani kendimden ziyade genelden bahsettim, vergi dilimlerinin memurlarda sabitlenmesi gerekiyor, ayrıca aldığımız her ürüne kdv, Ötv bilmem ne öderken , bir de kazandığımız paraya neden vergi ödüyoruz ? Sistem baştan ayağa yanlış

SorunCevaplayıN, Dün

Az kazananla çok kazanan aynı vergiyi mi ödesin yani :)


fotoburak
Aday Memur
18 Nisan 2024 23:09

Vergi dilimi %15 olan öğretmen ham 37bin ekders 8bin alıyorken vergi dilimi %20 olduğunda maaş toplamı ne kadar olacak


ahmetbulut47
Genel Müdür
19 Nisan 2024 00:56
kaşık ile verilen malesef kepçe ile alınıyor sendikaların öncelikli gündemi vergi diliminin %15 e sabitlenmesi olmalı

Sevdim-Seni
Genel Müdür
19 Nisan 2024 10:07

Nisan ayı itibariyla maaslardan vergi kesilmiyor, ekderslerden de 5bin tl ye kadar vergi kesilmiyor.

Sonrasi icin %15.... Yani 10bin ekdersi olan ogretmen bunun 5bin lirasi icin 750 TL vergi oder.

Okullarda senin ek dersin 106 TL den benimki 95 TL den hesaplanmiş muhabbetinin kaynağı da bu.


Yamyamav
Memur
19 Nisan 2024 10:09

Burda yazınca devlet de görüyor zaten bunları. Diyor ki mağdur etmeyeyim memurumu.

Nerde abi sendikalar. Nerede hak arama. Bir halta yaramiyor hiçbiri. Pazartesi istifamı vereceğim eğitimis ten .

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