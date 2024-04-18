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Editörler : Lanet


18 Nisan 2024 17:04
İPTAL EDİLEN HAT
bayiden iptal edilen hat yeniden kullanıma açılır mı? (kapattıralı 1 ay olmuyor numara şu an kimsede değil)

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