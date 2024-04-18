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Editörler : supporters.


18 Nisan 2024 17:08
arkadaşlar lütfen cevap
yaklaşık 1 ay önce hattımı kendi isteğimle iptal ettirdim. ama şu an tekrar açtırmak istiyorum. bu mümkün mü? hiç başına gelip açtırabilen var mı acaba?

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