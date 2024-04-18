arkadaşlar lütfen cevap

yaklaşık 1 ay önce hattımı kendi isteğimle iptal ettirdim. ama şu an tekrar açtırmak istiyorum. bu mümkün mü? hiç başına gelip açtırabilen var mı acaba?

yaklaşık 1 ay önce hattımı kendi isteğimle iptal ettirdim. ama şu an tekrar açtırmak istiyorum. bu mümkün mü? hiç başına gelip açtırabilen var mı acaba?