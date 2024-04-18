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18 Nisan 2024 17:29
Dr. Öğr. Üyesi Maaş bilgisi ve hizmet birleştirme

Merhabalar, bir devlet üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başladım. Daha önce bir vakıf ünv.'de Arş. Gör. olarak çalışıyordum. 7 yıl 4 aylık bir çalışmam vardı.

Yeni atandığım ünv. 5/1'den kadro açtı. Ben eski çalışmamı hizmet birleştirme yaparak derecemin yükselmesini talep edebilir miyim? Özellikle yeşil pasaport için merak ediyorum.

Bir de maaş bilgisi olarak her sitede farkı bir meblağ var. Benim de ilk maaşım 1.5 maaş olarak yattı ama açıkçası arş. gör maaşımdan sadece bin tl fazla yattı hesapladığımda. Tam olarak maaş miktarı nedir, en doğru bilgiyi nerde bulabilirim?

Şimdiden teşekkürler.


hidalgo54
Şef
18 Nisan 2024 21:09
Hizmet süresinin nasıl değerlendirileceği konusunda memurlar.net görüşü var hocam aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. https://sorucevap.memurlar.net/soru/4132/vakif-universitesinde-calisilan-sureler-devlet-universitesinde-degerlendirilir-mi.html Yeşil pasaporta gelince, o atanmış olduğunuz kadro derecesi ile ilgili. Eğer dediğiniz gibi 5. dereceli bir kadroya sahipseniz daha aşağı düşemez ve sürekli yan kademe alırsınız. Ne zaman ki kurumunuzda daha yüksek bir dereceden (en az 3. derece) kadro boşa çıkar ve size verirse o zaman yeşil pasaport alabilirsiniz. Maaş konusuna gelince, bulunduğunuz kadro için net bilgim yok ancak maaş robotu size yardımcı olacaktır.

orman05
Şef
18 Nisan 2024 22:16
Ben kamuda mühendis olarak çalışıyorum. doktroami bitirdim. kadro derece 3 derece kademe 3/3. eger üniversiteye dr ogr uy olarak geçersem aynı kadro derece ile mi geçiyorum?

hidalgo54
Şef
19 Nisan 2024 07:02
O biraz şans işi. Boşta hangi dereceli kadro varsa ve hangisi size denk gelirse o dereceden kadro açılıyor.
orman05, Dün
Ben kamuda mühendis olarak çalışıyorum. doktroami bitirdim. kadro derece 3 derece kademe 3/3. eger üniversiteye dr ogr uy olarak geçersem aynı kadro derece ile mi geçiyorum?

ahmettdemr
Şef
19 Nisan 2024 07:31

size açılacak kadro hangi dereceden açılırsa ona geçersiniz. mevcut derece kademenin pek etkisi olmaz.

orman05, Dün
Ben kamuda mühendis olarak çalışıyorum. doktroami bitirdim. kadro derece 3 derece kademe 3/3. eger üniversiteye dr ogr uy olarak geçersem aynı kadro derece ile mi geçiyorum?

ahmettdemr
Şef
19 Nisan 2024 07:32

memurlar.netin maaş robotunda gelişmiş özellikleri kullanarak oldukça hassas maaş hesaplaması yapabilirsiniz.

hidalgo54, Dün
Hizmet süresinin nasıl değerlendirileceği konusunda memurlar.net görüşü var hocam aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. https://sorucevap.memurlar.net/soru/4132/vakif-universitesinde-calisilan-sureler-devlet-universitesinde-degerlendirilir-mi.html Yeşil pasaporta gelince, o atanmış olduğunuz kadro derecesi ile ilgili. Eğer dediğiniz gibi 5. dereceli bir kadroya sahipseniz daha aşağı düşemez ve sürekli yan kademe alırsınız. Ne zaman ki kurumunuzda daha yüksek bir dereceden (en az 3. derece) kadro boşa çıkar ve size verirse o zaman yeşil pasaport alabilirsiniz. Maaş konusuna gelince, bulunduğunuz kadro için net bilgim yok ancak maaş robotu size yardımcı olacaktır.

akademisyen 64
Müsteşar Yardımcısı
19 Nisan 2024 13:50

Normal olarak bir derecede 3 kademe aldıktan sonra beklenmez, bir üst dereceye yükselir. Zaten her yıl dolu kadroların derece değişiklikleri yapılıp üst dereceye aktarılıyor kadrolar derece yükselecekler için, hatta her yıl yayınlanır boş ve dolu kadroların değişiklik listesi. Pek öyle aynı derecede bekleyip yandan kademe ilerlemesi yapılmaz, dr.öğretim üyeleri 3. dereceye kadar yükselirler. Yandan kademe kadrosunun derece sınırına gelindiğinde olur, mesela araştırma görevlileri 4. derecenin üstüne çıkamayacağı için yandan kademe ilerlemesi yapılır, dr. öğretim üyesi de 3. derecenin üstüne çıkamaz. yandan kademe ilerler.

hidalgo54, Dün
Hizmet süresinin nasıl değerlendirileceği konusunda memurlar.net görüşü var hocam aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. https://sorucevap.memurlar.net/soru/4132/vakif-universitesinde-calisilan-sureler-devlet-universitesinde-degerlendirilir-mi.html Yeşil pasaporta gelince, o atanmış olduğunuz kadro derecesi ile ilgili. Eğer dediğiniz gibi 5. dereceli bir kadroya sahipseniz daha aşağı düşemez ve sürekli yan kademe alırsınız. Ne zaman ki kurumunuzda daha yüksek bir dereceden (en az 3. derece) kadro boşa çıkar ve size verirse o zaman yeşil pasaport alabilirsiniz. Maaş konusuna gelince, bulunduğunuz kadro için net bilgim yok ancak maaş robotu size yardımcı olacaktır.
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