Dr. Öğr. Üyesi Maaş bilgisi ve hizmet birleştirme

Merhabalar, bir devlet üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başladım. Daha önce bir vakıf ünv.'de Arş. Gör. olarak çalışıyordum. 7 yıl 4 aylık bir çalışmam vardı.

Yeni atandığım ünv. 5/1'den kadro açtı. Ben eski çalışmamı hizmet birleştirme yaparak derecemin yükselmesini talep edebilir miyim? Özellikle yeşil pasaport için merak ediyorum.

Bir de maaş bilgisi olarak her sitede farkı bir meblağ var. Benim de ilk maaşım 1.5 maaş olarak yattı ama açıkçası arş. gör maaşımdan sadece bin tl fazla yattı hesapladığımda. Tam olarak maaş miktarı nedir, en doğru bilgiyi nerde bulabilirim?

Şimdiden teşekkürler.