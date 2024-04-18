Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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18 Nisan 2024 18:29
Öğrenci kaç gün içinde disipline verilmeli

Kopya çeken veya sınav kurallarına uymayan öğrenci kaç gün içinde disipline sevk edilebilir? Bunun sınırı nedir acaba ? Zaman aşımı kaç gün


Prettypelin
Şef
18 Nisan 2024 18:40

Kopya çektiyse sınav okuma süresi 10 gün olduğuna göre 10 gün içinde mantık olarak dilekçe vermelisiniz bence


Officer12
Aday Memur
18 Nisan 2024 19:00

Yonetmelikte ne yazıyor acaba? İlgili maddeyi bulamadım bi türlü


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
18 Nisan 2024 20:00

Yönetmelikte bunla ilgili madde yok bildiğim kadarı ile. Ama süre olabildiğince kısa olmalı. Sonuçta birsey ya suçtur ya değildir. Kaldırıp 1 ay sonra disipline veremezsin

Officer12, Dün

Yonetmelikte ne yazıyor acaba? İlgili maddeyi bulamadım bi türlü


Officer12
Aday Memur
18 Nisan 2024 20:27

3 Hafta önce yaptığım sınavda iki öğrenci sinav kagitlari önlerinde, etrafı izliyorlar, birbirleriyle fisildasiyorlar, gülüyorlardi. Tüm uyarılarıma rağmen devam edince sınavın bitimine 10 dk kala kağıtlarını aldım. Bir tanesi beni şikayet edecekmiş şimdi. Sınava devam etsem daha iyi not alirdim diye. Bu kadar art niyetli olacaklarını bilsem disipline verirdim. Sizce ne yapmalıyım


235U
Genel Müdür
19 Nisan 2024 06:31

Bu kadar çirkefleşmişlerse dilekçenizi hemen bugün verin

4 5 yıl önce kuruldaydım idarenin korumaya çalıştığı bir çocuk okulda gasp çetesi kurmuş tenefüs zamanları tuvalette ve paydos zamanları bahçe dışında öğrencileri darp edip harçlıklarını zorla alıyorlardı

suç üstünde yakalayan öğretmenleri baş mdr yrdcısı ben hallederim diyerek tutanakları sümeninde biriktiriyor ve dilekçe verdirtmiyordu

durumu ancak 2 ayda fark ettim öğrenci hakkında sadece kendim nöbetlerde 7 vukuat yskalayıp tutanak ve dilekçe hazırladım sadece 3 tanesi işleme kondu işte bahsettiğiniz küçük ayrıntılar bahane edilerek.

en son rehberlik servisi ile el altından yaptığım görüşmeler sayesinde baskıyı arttırınca öğrenciyi çıraklığa çekerek kurtardılar. oluşturduğu çetenin iki elemanı ise sonrasında farklı zamanlarda bıçak ve ustura ile öğrenci yaralayıp okul değiştirildi.

o dönemde öğrencinin işlediği suç sonrası kurulun toplanıp karar vermesinin 7 iş günü içinde gerçekleşmesi gerekiyordu. ortaöğretim kademesi için tabi.

Sonrasında bu idarenin karşı mobingleri sonucunda nöbetlerde sınıf gezmeyi bile bıraktım. Akıllandım diyelim.

önemli olan o 7 gğn değil sen dilekçeni ver idarede bulunsun

bu arada bu tür durumlarda öğrenci ile karşı karşıya geliyorsanız en iyisi görmezden gelmektir çünkü süreç içinde bir yerlerde mutlaka yalnız bırakılacaksınız ve pişman olacaksınız

ama illa uğraşmam gerekiyor diyorsanız hem tutanak hazırlayıp hem dilekçe ile mutlaka idareye sunmalısınız

nihayetinde o tutanak dilekçe geri çevrilebiliyor veya sözlü uyarı ile kapatılabiliyor (genelde öyle olur zaten) ancak tutmamak yazıya dökmemek her zamsn sizin zararınıza olur

yine söylüyorum bu okul idare yapılanması ve ilçe yönetimlerinin disiplin konusundaki son 15 yıllık eğilimleri nedeni ile en mantıklısı öğrenci ile karşı karşıya gelmemek en mantıklı olanıdır

size sözlü fiili saldırı olmadıktan sonra LAZES FAİRE


Officer12
Aday Memur
19 Nisan 2024 07:38

Haklısınız hocam, süreyi umursamadan tutanak ve dilekçe hazırlayayım en iyisi. Teşekkür ederim


Officer12
Aday Memur
19 Nisan 2024 07:41

Haklısınız hocam, süreyi umursamadan tutanak ve dilekçe hazırlayayım en iyisi. Teşekkür ederim. Öğrenciyle karşı karşıya gelmemek en iyisi tabi ki ama her zaman mümkün olmuyor maalesef. Çelik gibi bir sinir sistemi gerekiyor.


Prettypelin
Şef
19 Nisan 2024 09:44

Hocam sınav içerisinde öğrencinin kağıdını kurallara uymadığı için alabilirsiniz, bunun için disipline vermek zorunda değilsiniz, burda öğrenci lehine davranıyorsunuz çünkü, kağıdına kopya muamelesi yapmıyorsunuz o yüzden rahat olun şikayet etmesi önemli değil, zaten şikayet falan edemez eğer gerçekten haklıysanız konuştuysa sınavda

Merak etmeyin bizden daha akıllılar hiç bir şey elde edemeyeceğini bilir o, siz taviz vermeyin kesinlikle, git şikayet et sen bilirsin, sınavda konuşursan yine alırım diyin, siz kendinizden emin olmazsanız o zaman kendini haklını zamneder

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