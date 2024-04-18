Öğrenci kaç gün içinde disipline verilmeli

Bu kadar çirkefleşmişlerse dilekçenizi hemen bugün verin

4 5 yıl önce kuruldaydım idarenin korumaya çalıştığı bir çocuk okulda gasp çetesi kurmuş tenefüs zamanları tuvalette ve paydos zamanları bahçe dışında öğrencileri darp edip harçlıklarını zorla alıyorlardı

suç üstünde yakalayan öğretmenleri baş mdr yrdcısı ben hallederim diyerek tutanakları sümeninde biriktiriyor ve dilekçe verdirtmiyordu

durumu ancak 2 ayda fark ettim öğrenci hakkında sadece kendim nöbetlerde 7 vukuat yskalayıp tutanak ve dilekçe hazırladım sadece 3 tanesi işleme kondu işte bahsettiğiniz küçük ayrıntılar bahane edilerek.

en son rehberlik servisi ile el altından yaptığım görüşmeler sayesinde baskıyı arttırınca öğrenciyi çıraklığa çekerek kurtardılar. oluşturduğu çetenin iki elemanı ise sonrasında farklı zamanlarda bıçak ve ustura ile öğrenci yaralayıp okul değiştirildi.

o dönemde öğrencinin işlediği suç sonrası kurulun toplanıp karar vermesinin 7 iş günü içinde gerçekleşmesi gerekiyordu. ortaöğretim kademesi için tabi.

Sonrasında bu idarenin karşı mobingleri sonucunda nöbetlerde sınıf gezmeyi bile bıraktım. Akıllandım diyelim.

önemli olan o 7 gğn değil sen dilekçeni ver idarede bulunsun

bu arada bu tür durumlarda öğrenci ile karşı karşıya geliyorsanız en iyisi görmezden gelmektir çünkü süreç içinde bir yerlerde mutlaka yalnız bırakılacaksınız ve pişman olacaksınız

ama illa uğraşmam gerekiyor diyorsanız hem tutanak hazırlayıp hem dilekçe ile mutlaka idareye sunmalısınız

nihayetinde o tutanak dilekçe geri çevrilebiliyor veya sözlü uyarı ile kapatılabiliyor (genelde öyle olur zaten) ancak tutmamak yazıya dökmemek her zamsn sizin zararınıza olur

yine söylüyorum bu okul idare yapılanması ve ilçe yönetimlerinin disiplin konusundaki son 15 yıllık eğilimleri nedeni ile en mantıklısı öğrenci ile karşı karşıya gelmemek en mantıklı olanıdır

size sözlü fiili saldırı olmadıktan sonra LAZES FAİRE