Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Nisan 2024 18:31
Acil yardım psikatri hastalığı hemşire

6 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyorum 1 yıldır da kadrolu hemşirelim. Üniversitenin en yoğun servisinde çalışmıodum yoğunluğu sorumlu ve baş hemşireliğin mobingi ve yaşadığım özel problemlerden ötürü mesleğimi yapamaz olmuştum 2 hafta önce başhekimliğe dilekçe yazarak psikolojimin bozuk olduğunu artık tedavi yapamadığımı ve hastaneden defalarca yardım istememe rağmen servis değişikliği felan istedim. Hepsi olumsuz oldu. Şu anda psikatri servisinde yatıyorum 15 gün oldu bana hemşirelik yapabilirmisin diye soruyorlar. Yapamam. Çünkü çok unutuyorum ve ilaçlardan sürekli uykum geliyor. Kalp çarpıntısı için belog 100 kullanıyorum 6 aydır. Benim sorum yapamam dersem beni işden mi atarlar. Lütfen yardımcı olun


lefkeli11
Aday Memur
18 Nisan 2024 18:32

işten atmazlar


umut.72
Memur
18 Nisan 2024 21:06
iş kanununa iyi bakmak gerek kişi işine yapamazsa muhakak bir yaptırımı vardır tazminati verilip yaşı bekleyip emekli mi olur nasıl olur bilmiyorum
lefkeli11, Dün

işten atmazlar


emrahefe66
Aday Memur
18 Nisan 2024 23:13
Peki süreç nasıl işler hemşirelik artık benim psikolojimi iyice bozdu. Daha kötüye gidiyorum. Başka bir memurluğa geçebilirmiyim alt memurlukta olur
lefkeli11, Dün

işten atmazlar

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