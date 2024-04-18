Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Nisan 2024 18:39
Valiliklere devredilen proje okulları ilk yönetici atamada neden açık gösterilmedi?

Bugün ilk yönetici görevlendirme kadroları ilan edildi. Son gün yönetici görevlendirmeleri valiliklere devredilen önceki proje okulları niçin münhal gösterilmedi? Yillardan beri olduğu gibi belli kişilerin aynı şekilde bu okullarda yönetici olarak görevlendirme olarak kalması haksızlıktır. Bakanlik yeni bir yazı yayınlayarak bu okulların ilk görevlendirmede açılmasına imkan vermeli, sınav puani olan yöneticiler için adil bir atama yolu tercih edilmelidir.


ebuducane
Daire Başkanı
18 Nisan 2024 20:09
mevcut idarecileri 1 sene uzatıldı. ve projeden çıkartıldıkları henüz resmi olarak ilan edilmedi edilmediği açılmadı

türbe
Şube Müdürü
18 Nisan 2024 20:24

2 yıldır bakanlik başvuru alıyor, sonra vaz geçiyor. Basvurularda niye valiliklere devredildi diye bakanlik açıklama yaptı? Bazı proje okullarında görev süresi dolan ve sizin dediğiniz 1 yıl uzatmayı beklemeyen yöneticiler yeniden atamada başka okullara atandı. Yani okulda yönetici yok, dolayısıyla görev süresi uzatılacak yönetici de yok. Bari bu okullar ilan edilsin.


ebuducane
Daire Başkanı
19 Nisan 2024 00:58
edilemez. ilgili mevzuata göre o okullar hala Proje
türbe, Dün

2 yıldır bakanlik başvuru alıyor, sonra vaz geçiyor. Basvurularda niye valiliklere devredildi diye bakanlik açıklama yaptı? Bazı proje okullarında görev süresi dolan ve sizin dediğiniz 1 yıl uzatmayı beklemeyen yöneticiler yeniden atamada başka okullara atandı. Yani okulda yönetici yok, dolayısıyla görev süresi uzatılacak yönetici de yok. Bari bu okullar ilan edilsin.


resmiplaka
Memur
19 Nisan 2024 12:46

sınavla atanalar bitsin bi yönetmelik ek maddesi ile onları özel atama ile atarlar

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