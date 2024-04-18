Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


18 Nisan 2024 18:58
Ekonomi hayat umutsuzluk

İyi akşamlar; Malum ekonominin durumu insanı umutsuzluga sevk ediyor. Bu ülkede insan gibi yaşamak olmasın mı ? 20 li lerin başındaki insanlar umutsuzluktan nasıl çıkacak ailesinden yardım yoksa kiralar 15 binden başlıyor hayat aşırı pahalı eşte çalışmıyorsa ay sonu gelmez. Artık evlenme düzen kurma yaşı 30 ve üstü oluyor okuldan mezun olan kişi askerlik iş birikim derken zaman geçiyor 32 bin lira maaşım var 15 bin kira versem çok saçma ayda 15 gün yılda 6 ay kiraya çalış buna kim önlem alacaksa alsın. Anne babadan destek yok birikim yapmaya çalışamn insanların allah yardımcı olsun hayat köle olarak gelmişiz.. hayat parası olana güzel ve mümkünse kimseden bir şey beklememek gerekiyor dügün araba ikisi için en kötü milyon lazım evi saymıyorum

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