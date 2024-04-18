Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Nisan 2024 19:18
Özel okulda çalışmak ve adli sicil

Arkadaşlar bi suçtan dosyası olup henüz onaylanmayan fakat 53. 1-2-3 maddeleri konan bir kişi özel okulda öğretmen olarak çalışabilir mi? Adli sicil kaydında bi şey yok. Ceza henüz infaz edilmemiş dosya yargıtayda.


ozelogretim
Aday Memur
19 Nisan 2024 11:35

Adli sicil kaydında arşiv kaydı yoksa görev alabilirsiniz.

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