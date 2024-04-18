astsubay atama

muvazzaf astsubayken herhangi bir bakanlığa kpss ile atabilirmiyiz, örneğini gördünüz mü ? nasıl bir yol izlenir.. bir arkadaşımın başına geldi, bilen personelden yardım istiyoruz.

muvazzaf astsubayken herhangi bir bakanlığa kpss ile atabilirmiyiz, örneğini gördünüz mü ? nasıl bir yol izlenir.. bir arkadaşımın başına geldi, bilen personelden yardım istiyoruz.