Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Nisan 2024 19:41
astsubay atama
muvazzaf astsubayken herhangi bir bakanlığa kpss ile atabilirmiyiz, örneğini gördünüz mü ? nasıl bir yol izlenir.. bir arkadaşımın başına geldi, bilen personelden yardım istiyoruz.

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