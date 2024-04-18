astsubay atama

astsubay olarak görevde olan bir kişi atama yoluyla sağlık bakanlığına özel güvenlik görevlisi olarak atanabilir mi? bu gibi örnekler gördünüz mü.. bilenlerin yardımına ihtiyacımız var

astsubay olarak görevde olan bir kişi atama yoluyla sağlık bakanlığına özel güvenlik görevlisi olarak atanabilir mi? bu gibi örnekler gördünüz mü.. bilenlerin yardımına ihtiyacımız var