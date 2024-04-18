Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Nisan 2024 19:43
astsubay atama
astsubay olarak görevde olan bir kişi atama yoluyla sağlık bakanlığına özel güvenlik görevlisi olarak atanabilir mi? bu gibi örnekler gördünüz mü.. bilenlerin yardımına ihtiyacımız var

ByAstsubay
Memur
19 Nisan 2024 02:54
Hayır tabikide bu nasıl bir soru ? istifa edersin kpss ve mülakat varsa onu hazırlanır öyle atanırsin

kacikbulgur
Aday Memur
19 Nisan 2024 08:39
güvenlikte ne kpss. ne mülakati işçi işte. işkurdan başvuruyorsun torpilin varsa oluyorsun
ByAstsubay, 11 saat önce
Hayır tabikide bu nasıl bir soru ? istifa edersin kpss ve mülakat varsa onu hazırlanır öyle atanırsin

Çakırbeyliii
Aday Memur
19 Nisan 2024 12:40
evet atanabilirsiniz ben uzman çavuştum kpss ile atandım şuan çalışıyorum

Ultraasla
Aday Memur
19 Nisan 2024 12:43
muvazzaf olduğum için istifa etme hakkım yok. siz uzmanlıkta sözleşme fesih yapıp atandınız herhalde demi
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Özel sektör eş tayini genel bilgilendirme2024/5 atamasında istenen evraklar hakkında2024/5 atama sms gelmeyenler !2024 istifa sonrası atama bekleyenler?İl içi Tayin Red ?????astsubay atamaAcil yardım psikatri hastalığı hemşire2024/5 Çkys düşmeyenlerBoşanma durumunda tayinHAC SAĞLIK

Sözlük

uri geller 1 bulup bulup yitirmek 2 30'lu yaşlar 1 gidik kelimesi 2 piramit 1 draje 1 ruh hali 1 pazardan meyve almak 4 kanonik 1 üç günlük dünya 1

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında gerilediDilan ve Engin Polat çiftine bir suçtan tahliye kararıTürkiye'den Gazze'ye yardım eli: 9'uncu gemi Mısır'a ulaştı5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulamasıFatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralı yolcular var

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.