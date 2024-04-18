Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Nisan 2024 19:45
Bombacı Mülayim olayı

.Bu olay diğer meslek gruplarında mesela öğretmen veya sağlık sektöründe olsaydı sosyal medya çalkalanırdi. Ama emniyette olunca doğal karşılanıyor ki kimsenin bir fikri yok . Herkes sus pus. Açılmış bir tane başlık var onada yazılan yorum sınırlı. Bombacı mülayim olayında ben öyle adliye ve tutuklama gözaltı gerektirecek bir suç görmüyorum şahsen. Peki arkadaşlara soruşturma açıldı, ya karşı taraftaki iddiaların merkezinde bulunanlara be yapıldı? EGM nin basın açıklaması tamamen tek taraflı memuru suçlamaya yönelik. Karşı taraf müdür ya.


55Karadayı55
Memur
18 Nisan 2024 20:31

Polisin sahibi yok


Mhmt1940
Aday Memur
18 Nisan 2024 21:12

Maalesef hukukun üstünlüğü değil de üstünlerin hukuku zuhur etmiştir. Allahın da adaleti var


sfm61
Daire Başkanı
18 Nisan 2024 22:01

Neleri yedik yuttuk bunuda yutarız

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