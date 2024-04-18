Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


18 Nisan 2024 20:30
Hayatta en acı veren şey

Boş insanların sözleri

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Sözlük

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