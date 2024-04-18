Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Nisan 2024 20:30
Dış kaynaktan muvazzaf deniz astsubay alımı

Arkadaşlar merhaba ben dış kaynak muvazzaf deniz piyade sınıfına basvuracam.Astsu aylığa kazandırma eğitimi ve sınıf eğitimi toplam kaç ay sürüyor bilen var mı?(Deniz piyade sınıfı için)


ByAstsubay
Memur
19 Nisan 2024 02:53
2 sene

Yusuf Kerim 058
Aday Memur
19 Nisan 2024 03:53

Teşekkürler.Peki deneme sürecinde istifa edenler askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılıyor mu?3 e 1 diye bir kural varmış sanırım

ByAstsubay, 11 saat önce
2 sene
Toplam 2 mesaj

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