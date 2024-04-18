Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Nisan 2024 20:43
Amire hakaret suçunun karşılığı nedir?

merhaba arkadaslar, amire karşı yapılan hakaret ve saygısızlık sonucu bir ay açığa alınan personele verilecek ceza ne olur, bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Taltif ücretleri hesaplara yatmışİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarTrafikçilere bayram ödüllendirmesiBombacı MülayimTaltif ne zaman ve ne kadar yatarÖzgürlük adı altında kölelikSenelik izin dönüşü mesai kaçta başlarPolisin kpss puanı ile memurluğa geçişiİcralık polisler tek başlık

Sözlük

avrupa birliği ile vizelerin kalkması 6 kardinal çiçeği 1 kaymaklı ekmek kadayıfı 1 30'lu yaşlar 1 gidik kelimesi 2 Bugün olanlar 3 yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek 2 avaz kelimesi 1 draje 1 ölüme yakın deneyimler 1

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında gerilediDilan ve Engin Polat çiftine bir suçtan tahliye kararıTürkiye'den Gazze'ye yardım eli: 9'uncu gemi Mısır'a ulaştı5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulamasıFatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralı yolcular var

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.