Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Nisan 2024 21:32

Kamu görevlilerine yönelik cezalar
Memurların (Disiplin) kayıtları temizlenmeli mi?

Bu ankete 16 saat 28 dakikada, 10 kişi oy kullandı

Memurların (Disiplin) kayıtları temizlenmeli mi?

olmaz998
Aday Memur
18 Nisan 2024 21:48

Memurlara verilen disiplin cezasının affedilmesine ilişkin idari dilekçe, TBMM tarafına Verildi


Sevdim-Seni
Genel Müdür
19 Nisan 2024 10:16

TBMM ye verilmiş binlerce farkli konuda onbinlerce dilekçe var. Hemen hemen hiçbir işe yaramıyor denecek bir istatistik var ortada.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihÖMK düzenlemesi yapılmalıdır!Öğretmene gbt yapılır mıSeçim paraları yattıRapor üstüne raporÖğrenci kaç gün içinde disipline verilmeliSürülmeVergi dilimleri ve ek ders sorunu2024 il dışı 3 yıl şartı aranmayan durumlarDYK, Psikolojik Danışman Rehber Öğretmen

Sözlük

avrupa birliği ile vizelerin kalkması 6 kartacalılar 2 kardinal çiçeği 1 mortal kombat 1 Bugün olanlar 3 kanonik 1 house filmi 1 kaymaklı ekmek kadayıfı 1 japon şemsiyesi 6 gidik kelimesi 2

Son Haberler

Herkes bu kararı bekliyor! Akademik yükselmeler dahil tüm atamalar durdu!AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandıBorsa günün ilk yarısında gerilediDilan ve Engin Polat çiftine bir suçtan tahliye kararıTürkiye'den Gazze'ye yardım eli: 9'uncu gemi Mısır'a ulaştı

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.