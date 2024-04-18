Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Nisan 2024 21:37
Sözleşmeli Personel Müdür vekilliği yapar mı?

Merhaba ilçede 1 müdür ve 1 sözleşmeli personel (büro personeli) durmakta. İlçe Müdürü tayin istediği durumda sözleşmeli personele müdür vekilliği görevi verilir mi?

Bu gibi durumlarda yeni müdür ataması kaç ay sonra yapılır?

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