Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


18 Nisan 2024 21:40
Sakal

Amir,memurdan sakalını sıfırlamasını isterse,memur bunu yapmak zorunda mıdır? Danıştayın serbest bıraktığını söyleyen var,Danıştay kararının bir bağlayıcılığı olmadığını söyleyen var.Gerçekten bilgisi olan varsa bizimle bilgisini paylaşabilir mi?


melihatalay
Aday Memur
18 Nisan 2024 22:10

Mesela EğitimBirSen;sivil itaatsizlik eylemi gerekçesiyle,üyelerine dik durun dinlemeyin diyor


gaz maskesi
Aday Memur
19 Nisan 2024 01:10

Danıştay kararının bir bağlayıcılığı olmadığını söyleyen kimse cahilliği güldürdü. memur kılık kıyafet yönetmeliğine bakın orada erkek giyimle alakalı mülga hükümler olacak parantez içerisinde danıştay yazıyordur. işte o mülga ifadelerden birisi memur her gün sakal traşı olur gibi bir cümleydi. özetle memuriyette özel kanunlar haricinde sakal yasağı bulunmamaktadır


melihatalay
Aday Memur
19 Nisan 2024 09:34

Eyvallah hocam sağ olun.Yeni bir müdür gelecek kuruma ve önceki kurumunda sakala müsaade etmiyormuş.Önceden araştırayım dedim.

gaz maskesi, Bugün

Danıştay kararının bir bağlayıcılığı olmadığını söyleyen kimse cahilliği güldürdü. memur kılık kıyafet yönetmeliğine bakın orada erkek giyimle alakalı mülga hükümler olacak parantez içerisinde danıştay yazıyordur. işte o mülga ifadelerden birisi memur her gün sakal traşı olur gibi bir cümleydi. özetle memuriyette özel kanunlar haricinde sakal yasağı bulunmamaktadır

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