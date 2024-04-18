Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Nisan 2024 21:48
Bekçi Jandarma bölgesinde geçici görevlendirilir mi?

bilgisi olan var ise; bekçiler jandarma bölgesinde kaymakam oluru ile 1 ay boyunca görevlendirebilinir mi ?

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