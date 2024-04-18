Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Nisan 2024 22:12
Sakal bırakmak

Arkadaşlar,amir sakal istemezse,memur sakallarını sıfırlamak zorunda mıdır? Bildiğim kadarıyla EğitimBirSen,sivil itaatsizlik eylemi ve Danıştay kararı gereğince sakal bırakma gibi bazı kılık-kıyafet haklarının güvence altında olduğunu söylüyor.EğitimBirSen üyelerine sakal serbest mi oluyor yoksa bu karar tüm memurlar için mi geçerli? Net bilgisi olan var mı?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
18 Nisan 2024 22:49
Sakal zorunluluğu Danıştay kararı ile kaldırıldı baya bir süre geçti hatta üzerinden. Sendikaya serbestlikle alakası artık.

Karizmaunl
Daire Başkanı
19 Nisan 2024 09:01

Kılık kıyafet yönetmeliğinde bulunan kıl, tüy, saç traş zorunluluğu Danıştay tarafından kaldırıldı.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
19 Nisan 2024 09:08

erkek memur beline kadar sac uzatabilir

bunda bir yasak yok

ama ayni memur saclarini kazitsa bu islem yasak diye sikinti yasar

ilginc ulkeyiz vesselam


Rasti Raste
Aday Memur
19 Nisan 2024 09:09

Bence kaldırıldığına dair bütün amirlere yazı yazılmalı. Hala daha personelin sakalını soran idareciler var.


Karizmaunl
Daire Başkanı
19 Nisan 2024 09:46

Soran amirlere mevzuat.gov.tr den kılık kıyafet yönetmeliğini okutun. Kraldan çok kralcılık yapan idareciler için devletin yazışma yapması israf...

Rasti Raste, 5 saat önce

Bence kaldırıldığına dair bütün amirlere yazı yazılmalı. Hala daha personelin sakalını soran idareciler var.


ExpertE
Genel Müdür
19 Nisan 2024 10:19

mevzuat ve yargı kararını arkasına alamayıp bir cümle kuramayan memura müstehak meslektaşım.

Karizmaunl, 4 saat önce

Soran amirlere mevzuat.gov.tr den kılık kıyafet yönetmeliğini okutun. Kraldan çok kralcılık yapan idareciler için devletin yazışma yapması israf...


Dgncnns
Aday Memur
19 Nisan 2024 12:35
göze batacak derecede saç sakal uzatmadiktan sonra kimsenin karisacagini düşünmüyorum
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