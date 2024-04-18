Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Nisan 2024 22:18
Özel Sektörde Çalışan Eş Durumu Tayini

ben kadrolu hemşireyim. Eşim de özel sektörde çalışıyor. Aynı şirekette 3. yılı bitti ve 1000 gün civarı primi var. mevzuatta son 4 yıl içinde 720 gün ibaresi geçiyor. 1000 gün civarı primi var ama yine de eş durumu için 4 yılı tamamlaması gerekir mi?


YD1903
Aday Memur
19 Nisan 2024 10:54

hayır 4 yıl tamamlamasına gerek yok. son 4 yıl içerisinde en az 720 gün olması yeterli oluyor. sosyal güvenlik primi yatan yere atama talep edecekseniz bu belgeler ile istediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz. Herhangi bir tarih aralığı yok.

Gerekli belgeler;

1- Eş görev belgesi (çalıştığı yerden alacak)

2- SGK hizmet döküm belgesi(e devletten alacak)

3- Nüfus kayıt örneği (e devletten alacak)

4- Çalıştığı yerin faliyette oldugunu gösterir belge (firmanın bulunduğu şehirdeki ticaret odasından alınabilir)

5- Başvuru dilekçesi

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