Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


18 Nisan 2024 22:40
Vakıf Üniversitesi Çalışanı Eş Durumu Tayini

Merhaba bir vakıf üniversitesinde araştırma görevlisiyim. Nişanlım 4A'ya tabi devlet memuru. 3. yılım bitti ve prim günüm 720'den fazla. Eş durumu tayini ile nişanlımı olduğum ile çekebilir miyim?


arastirmagorevlisiii
Şube Müdürü
19 Nisan 2024 09:19

Çekemezsiniz. Vakıf üniversiteleri akademisyenlerinin devlet memuru statüsü yok.


akademisyen 64
Müsteşar Yardımcısı
19 Nisan 2024 13:40

Eş durumu yalnız eşi devlet memuru olanlara uygulanmaz. 1 yıl pirim ödeme şartıyla eşi özel sektörde çalışanların da eş durumu ile tayin hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla vakıf üniversitesi akademisyenleri için de geçerlidir.

arastirmagorevlisiii, 5 saat önce

Çekemezsiniz. Vakıf üniversiteleri akademisyenlerinin devlet memuru statüsü yok.

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