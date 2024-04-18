Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Nisan 2024 22:45
Yazı işleri müdürlüğü sınav şartı 5 yıla indirilsin

Evet yazı işleri müdürlüğü sınavına girme şartı 5 yıl olsun şimdi bazıları gelecek yok en az 10 yıl olsun yok pişsin işte, falan filan edecek ama bu işin yıl ile kıdem ile alakası bile yok, bazı meslektaşlar meslekte 10 yılı devirmiş daha karar açmayı bilmeyen bile var ve böyleleri müdür oluyor, bence her şey bir işte insanın azmine gayretine ve kendisini gelişime açık bırakmasına bakıyor İnşallah tez zamanda 5 yıla düşer


west19
Şef
18 Nisan 2024 22:56
15 yıl olmalı bence...

the.prens
Aday Memur
18 Nisan 2024 23:00
Tamam sen girebilesin diye 5 yıla düşürürler torpil ayarlamaya bak yoksa işin zor

delocan
Aday Memur
19 Nisan 2024 05:27
10 yıl olsun, mülakat kaldırılsın.

İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
19 Nisan 2024 10:16

Mülakat kimlik bilgileri gizlenerek yapılsın.


OtuzŞubattagel
Aday Memur
19 Nisan 2024 10:48

nasıl olacak bu?

tebdili kıyafetle mi?

İsmi Lazım Deil, 4 saat önce

Mülakat kimlik bilgileri gizlenerek yapılsın.


mustafaerdil
Aday Memur
19 Nisan 2024 10:48

Yok yok 5 yıl değil, 5 gün olsun. Hatta adamı olanlar sınava bile girmesin direk müdür olsunlar.


Adliyeci
Şef
19 Nisan 2024 10:51

ne geek var şarta şurta direk yeni başlayan katibi yapın müdür, zaten cılkı çıktı ülkenin


OtuzŞubattagel
Aday Memur
19 Nisan 2024 11:25

hatta ana rahmine düşer düşmez sınava girmeye hak kazanılmalı


Vortex8
Aday Memur
19 Nisan 2024 11:48

Herkes işine geldiği gibi yorumluyor halbuki her şey açık ve net ortada :) gerçekler acıtır bazen ? ayrıca referansı olan çoğu kişi de kazanamıyor neden mi çünkü sicili bozuk neyse ben kendi görüşümü belirttim.. herkese bol şans :)


OtuzŞubattagel
Aday Memur
19 Nisan 2024 11:56

ne kadar safsınız

Vortex8, 2 saat önce

Herkes işine geldiği gibi yorumluyor halbuki her şey açık ve net ortada :) gerçekler acıtır bazen ? ayrıca referansı olan çoğu kişi de kazanamıyor neden mi çünkü sicili bozuk neyse ben kendi görüşümü belirttim.. herkese bol şans :)

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