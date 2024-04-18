Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Nisan 2024 22:59
Uzman Yardımcılığı - Meslek Memurluğu Maaşı

Arkadaşlar merhaba, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu maaşıyla ilgili bana hep diğer bakanlıklardaki uzman yardımcılığıyla aynı olduğu söylendi. 9-1 den başlanıyor sanırım ama tam emin değilim özelde çalıştığım için bilmiyorum bu sistemi tam. Bilenler kamu uzman yardımcılığı ya da dışişleri meslek memurluğu güncel maaşını yazabilirse gerçekten çok sevap kazanırsınız


mratanamayan
Aday Memur
19 Nisan 2024 09:24

kadro olarak merkez uzmana denk diye biliyorum merkez uzman yardımcısı 45 bin merkz uzman 55 bin TL


ExpertE
Genel Müdür
19 Nisan 2024 09:49

Merkez uzman/müfettişler yardımcı ise 45-46 yeterlilik alabildiklerinde derecesine göre 52-62 arasında değişir. Tabi vergi dilimlerine girildi girilecek de biraz daha azaltılabilir. A grubu daha önceleri henüz yardımcıyken ücret 4-5, uzmanken 6-7 kat asgari ücret idi birçok unvanla arasında da ciddi makas farkı vardı şimdi yakınından bile geçmiyor maalesef. Giriş şartlarından yükselme şartlarının ağırlığı, çalışma koşullarının zorluğu ve sorumluluğunun yüksekliğine rağmen, her amirin ağzının içine baktığı her toplantıda yanında mutlaka birkaçını sürüklediği mesai mefhumu gözetmeyen ama bunun ücretini de almayan, kamuda iyileştirmeye uğramayan ek herhangi bir görev de alamayan tek meslek grubu olarak kaldı denebilir.

mratanamayan, 5 saat önce

kadro olarak merkez uzmana denk diye biliyorum merkez uzman yardımcısı 45 bin merkz uzman 55 bin TL

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