Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Nisan 2024 22:59
jandarma uzman cavuş 66/1
arkadaşlar jandarma uzman cavus saglik muayenesinde doktor 66 1 karar yazdı uzman cavus olmaya engel olurmu

hasankoca.
Aday Memur
18 Nisan 2024 23:29
66 a 1 arkadaşlar

ByAstsubay
Memur
19 Nisan 2024 02:52
D hangi dilimden yazdı
Toplam 2 mesaj

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