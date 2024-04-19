Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Nisan 2024 00:34
Sürülme

Bir ögretmen hangi durumlarda okulundan başka bir okula sürülür..


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
19 Nisan 2024 00:54

Öğrenciye şiddet. Öğretmene şiddet. Idareye şiddet:)


Sevdim-Seni
Genel Müdür
19 Nisan 2024 10:08

Okulda ogrenci, ogretmen veya idareyle huzur icinde calisma imkani kalmadiysa yer degistirme teklif edilir. Bu her zaman sürülme olarak degerlendirilmemelidir.


Yamyamav
Memur
19 Nisan 2024 10:12

Kısacası adli durumların çoğunda


Umay-80
Aday Memur
19 Nisan 2024 10:40
bunun talebini öğretmen kendisi de Milli Eğitime bildirebilir yani başka bir okula gitmek istiyorum diyebilir öyle mi? Elbette sürülmek olmaz bu açıdan bakildiginda hocam kaba tabir kullandım ..Teşekkür ediyorum
Sevdim-Seni, 4 saat önce

Okulda ogrenci, ogretmen veya idareyle huzur icinde calisma imkani kalmadiysa yer degistirme teklif edilir. Bu her zaman sürülme olarak degerlendirilmemelidir.


Umay-80
Aday Memur
19 Nisan 2024 10:41
İdare öğretmene psikojik manipülasyon mobbing yapıyorsa o da şiddete giriyor değil mi? Psikolojik Şiddet
SorunCevaplayıN, Bugün

Öğrenciye şiddet. Öğretmene şiddet. Idareye şiddet:)


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
19 Nisan 2024 11:15

Kanitlayabilirsen o da girer ama kanıt isi zor

Umay-80, 3 saat önce
İdare öğretmene psikojik manipülasyon mobbing yapıyorsa o da şiddete giriyor değil mi? Psikolojik Şiddet

bahçesaray
Memur
19 Nisan 2024 12:25
soruşturma içinde ve sonunda ola bilir

Memur9990
Aday Memur
19 Nisan 2024 13:30

Öğretmen değilde memur olarak sürüldüm. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine. 3 gün işe gitmedim. Soruşturma açıldı. Müfettişe durumumu anlattım mobbing uyguluyorlar bana diye. İçerini anlattım vs sürgün istiyorum dedim. Emin misin diye sordu evet dedim. Hatta il dışı istiyorum dedim 3 yıl dolmadığı için il içi olur dedi. Neyse sonra tabi valilik bunun yanında kademe durdurma cezası da verdi. Bende yüksek disipline başvurdum ve valinin vermiş olduğu karar iptal edildi. Şimdi ki yerimde kafam çok rahat. Son olarak sonradan öğrendim ki mobbig uygulayan müdür yolsuzluktan benim bulunduğum ilçeye öğretmen olarak sürülmüş. Hayat çok garip. Saygılar.

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