bunun talebini öğretmen kendisi de Milli Eğitime bildirebilir yani başka bir okula gitmek istiyorum diyebilir öyle mi? Elbette sürülmek olmaz bu açıdan bakildiginda hocam kaba tabir kullandım ..Teşekkür ediyorum

bunun talebini öğretmen kendisi de Milli Eğitime bildirebilir yani başka bir okula gitmek istiyorum diyebilir öyle mi? Elbette sürülmek olmaz bu açıdan bakildiginda hocam kaba tabir kullandım ..Teşekkür ediyorum