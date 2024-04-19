Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Nisan 2024 00:59
Trafik branşında tecrübeli polislerin çalıştırılması

Koruma ve Hassas Noktalara Bekçiler Görevlendirilse ve trafikcilerede eski personel verilse daha iyi olmazmı çünkü hepsi yeni memur ve gerçekten kendileri içinde iyi olur eskilerle çalışmak


iyilikiyidir01
Şef
19 Nisan 2024 01:03
:))eee bu saçma fikrini PBS den doğruran EGM neden yazmıyırsun .bu dahiyane fikri onlarla da paylasmalısın:)

frknn0137
Aday Memur
19 Nisan 2024 01:06
şakacı
iyilikiyidir01, Bugün
:))eee bu saçma fikrini PBS den doğruran EGM neden yazmıyırsun .bu dahiyane fikri onlarla da paylasmalısın:)

foreverkings
Aday Memur
19 Nisan 2024 08:55

ben trafik polisiyim x ilinde şubenin yarısından çoğu 20x ve 30x sicilli memur dolu sicilim 40x'lerde çoğuyla çalıştım %80'i yatma peşinde kaza olur kazaya gitmemek için merkeze elimde sigortasız araç var der (yalan) kaza olur kazaya gitmemek için merkeze aranan şahıs var der (yalan) kaza olur kazaya gitmemek için merkez yolda farklı bir kazaya denk geldik onu değerlendiriyoruz der (yalan) daha say say bitiremem tek bildikleri sayın sicilli abilierimizin evine en yakın yerde çalışmak ve hiçbir konu ile ilgilenmemek tabi birde yemek konusunu beleşe getirip + ekip arabasıyla kendi işlerini halletmek.

Özel sektörde 4 sene çalışarak polis oldum , Allah biliyor şu trafik şube de bulunan sicilli polislerin çoğunu çaycı bile yapmazlar kovarlardı. Bu arada yukarıda yazdıklarımın fazlası var birde yönetim kadrosu var onu katmıyım işin içine neler dönüyor neler bir Allah biliyor birde bu gudubet yerdeki yöneticiler.

Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum.

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