Trafik branşında tecrübeli polislerin çalıştırılması

ben trafik polisiyim x ilinde şubenin yarısından çoğu 20x ve 30x sicilli memur dolu sicilim 40x'lerde çoğuyla çalıştım %80'i yatma peşinde kaza olur kazaya gitmemek için merkeze elimde sigortasız araç var der (yalan) kaza olur kazaya gitmemek için merkeze aranan şahıs var der (yalan) kaza olur kazaya gitmemek için merkez yolda farklı bir kazaya denk geldik onu değerlendiriyoruz der (yalan) daha say say bitiremem tek bildikleri sayın sicilli abilierimizin evine en yakın yerde çalışmak ve hiçbir konu ile ilgilenmemek tabi birde yemek konusunu beleşe getirip + ekip arabasıyla kendi işlerini halletmek.

Özel sektörde 4 sene çalışarak polis oldum , Allah biliyor şu trafik şube de bulunan sicilli polislerin çoğunu çaycı bile yapmazlar kovarlardı. Bu arada yukarıda yazdıklarımın fazlası var birde yönetim kadrosu var onu katmıyım işin içine neler dönüyor neler bir Allah biliyor birde bu gudubet yerdeki yöneticiler.

Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum.