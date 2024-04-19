Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Nisan 2024 02:48
Arşiv araştırması mülakatta yapılır mı?

Arşiv araştırması öğretmenler için mülakat yapan kişiler görür mü yoksa güvenlik soruşturmasında tek mi yapılır? Öğretmenlik mesleği ile ilgili bir konuda ceza alınmışsa mülakatta görüp eleyebilirler mi aksi takdirde güvenlik soruşturmasına kadar cezanın süresi dolacaktır mülakat zamanı süre dolmayabilir

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