Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Nisan 2024 09:28
2016 toplu sözleşmede 1 dereceyi alamayanlar

Selamlar arkadaşlar, 2016 toplu sözleşmesinde bütün memurlara verilen 1 dereceden malum sözleşmeli arkadaşlar faydalanamamıştı, kadro aldıktan sonra bununla alakalı komisyonlara başvuranlar ne cevap aldı acaba veya mahkeme açıpta kazanan var mı?


kevser.kivrak
Aday Memur
19 Nisan 2024 11:51

Merhabalar, ben 18 martta dilekçe gönderdim bağlı bulunduğum komisyonuma henüz cevap gelmedi ama red edilmiş sayılıyor süresi 30 gün. Komisyonu aradığımda da red edeceklerini kararların yazım aşamasında olduğunu söylediler. Müdürümle görüştüm 10 gün falan daha bekleyip dava açalım dedi belki cevapta gelmiş olur dedi.


GRPNR VN
Aday Memur
19 Nisan 2024 12:20
dava açtım ve davayı kazandım ben hatta komisyona başvuru yaptım ek 1 derece verdiler bana

emreabdullah
Aday Memur
19 Nisan 2024 13:57

Merhaba, bu arkadaşımın hesabı öncelikle, yardımcı olmak için kendisinden istedim, ilgili sosyal medyada paylaşılan karar bana ait, toplu sözleşmedeki 1 derece ve ilave 1 kademe ile ilgili;

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2023/2079 E. - 2023/1696 K.sayılı dosyasıyla 26/12/2023 tarihinde karar kesinleşti. (Yerel mahkeme kararı Kocaeli 2. İdare Mahkemesi E:2023/905, K:2023/1246 )

Dava sonucunda, talebim üzerine yukarıda belirttiğim kararı ilave 1 derecem ve 1 kademem verildi.


emreabdullah
Aday Memur
19 Nisan 2024 13:58

Merhaba, bu arkadaşımın hesabı öncelikle, yardımcı olmak için kendisinden istedim, ilgili sosyal medyada paylaşılan karar bana ait, toplu sözleşmedeki 1 derece ve ilave 1 kademe ile ilgili;

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi 2023/2079 E. - 2023/1696 K.sayılı dosyasıyla 26/12/2023 tarihinde karar kesinleşti. (Yerel mahkeme kararı Kocaeli 2. İdare Mahkemesi E:2023/905, K:2023/1246 )

Dava sonucunda, talebim üzerine yukarıda belirttiğim kararı ilave 1 derecem ve 1 kademem verildi.

emreabdullah, 6 dk. önce

Merhaba, bu arkadaşımın hesabı öncelikle, yardımcı olmak için kendisinden istedim, ilgili sosyal medyada paylaşılan karar bana ait, toplu sözleşmedeki 1 derece ve ilave 1 kademe ile ilgili;

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2023/2079 E. - 2023/1696 K.sayılı dosyasıyla 26/12/2023 tarihinde karar kesinleşti. (Yerel mahkeme kararı Kocaeli 2. İdare Mahkemesi E:2023/905, K:2023/1246 )

Dava sonucunda, talebim üzerine yukarıda belirttiğim kararı ilave 1 derecem ve 1 kademem verildi.

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