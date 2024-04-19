Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Nisan 2024 10:55
MB piyasa katılımcıları anketi

MB paylaştığı ankete göre ;

Cari ay enflasyon beklentisi ortalama:%3.25

Bir ay sonrası beklenti ortalama:%3.00

2 ay sonrası için beklenti ortalama:%2.50

Bütün hesaplamalar %20 (toplu sözleşme zammı+ enflasyon farkına ) ye göre ayarlanmis ben mi öyle anliyorum yoksa?

Yıl sonu enflasyon beklentisi ise %44.16 olarak mb paylaştığı orta vadeli program doğrultusunda


satac123
Şube Müdürü
19 Nisan 2024 10:56

Bence anket çok iyimser. 17-18 civarını pek geçmez.


Krblt21
Aday Memur
19 Nisan 2024 11:00

Hocam anket bile taraflı ve spekülatif malesef.Mayıs enflasyonu belirleyici olacak yoksa Haziran'da çok bişey beklememek lazım.

satac123, 3 saat önce

Bence anket çok iyimser. 17-18 civarını pek geçmez.


beyazdag06
Memur
19 Nisan 2024 11:03
Evet ben de aylardır dediğim gibi 20 yi bulmayacak ne yazık ki.. 18 gibi olur

Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
19 Nisan 2024 11:18

Burda yorum yapanlar memur mu cidden anlamak mümkün değil. Başlık sahibi yüzde 20 olur demiş. Bazısı da yok 18 olur yok 19 olur yazmış. Yani 1 puan eksik veya fazla gelmesi kimin için ne değiştirecek merak ettim doğrusu.


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
19 Nisan 2024 11:23

Herkes kendini temmuzda yüzde 20 zamma hazırlasın. Bir puan eksik veya fazla böyle gelecektir.


Krblt21
Aday Memur
19 Nisan 2024 11:30

Hocam anlamadığınız nokta neresi yapılan anket beklentilerine göre göre yorum yapıyoruz varsa bir beklentiniz ve tahmininiz buyrun.Memurlugumuzu sorgulamak da size düşmez diye düşünüyorum.

Hukukcu-hoca, 3 saat önce

Burda yorum yapanlar memur mu cidden anlamak mümkün değil. Başlık sahibi yüzde 20 olur demiş. Bazısı da yok 18 olur yok 19 olur yazmış. Yani 1 puan eksik veya fazla gelmesi kimin için ne değiştirecek merak ettim doğrusu.


Karizmaunl
Daire Başkanı
19 Nisan 2024 11:32

Bizlerde piyasanın içerisindeyiz. MB anketi bizlerle neden yapmıyor


Krblt21
Aday Memur
19 Nisan 2024 11:33

Sözde ekonomistlere yapılıyor kimlere yapıldığını ve neler sorulduğunu bile bilmiyoruz hocam.

Karizmaunl, 3 saat önce

Bizlerde piyasanın içerisindeyiz. MB anketi bizlerle neden yapmıyor

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bugün ayın 16 si herkes maaşından cepte kalan kalan parayı yazsin2024 Nisan maaşlarımızı yazalımEkonomi Düzelecek ve Alım Gücü ArtacakKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesivergi dllimine girdiğinde maaş ne kadar düşerHala sendikaya üye olmaya devam eden var mı yaaa Allah aşkınaBaşöğretmenlik süresi kısalmalı2025 Ocak zam ?MB piyasa katılımcıları anketiSakal bırakmak

Sözlük

trevi çeşmesi 1 Hachiko 2 stres nedir 2 draje 1 kanarya gülü 1 josh gates 1 Çocuk tacizlerine kimyasal hadım 1 diş ağrısı 2 iddia 1 uri geller 1

Son Haberler

Herkes bu kararı bekliyor! Akademik yükselmeler dahil tüm atamalar durdu!Borsa günün ilk yarısında gerilediDilan ve Engin Polat çiftine bir suçtan tahliye kararıTürkiye'den Gazze'ye yardım eli: 9'uncu gemi Mısır'a ulaştı5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulaması

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.