Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Nisan 2024 10:57
Aöf sınav ücreti

324 TL hayirli olsun


Bilela
Aday Memur
19 Nisan 2024 10:58
insan utanır be

PHILIPS42
Şef
19 Nisan 2024 10:59
hangi il

hknpntr
Aday Memur
19 Nisan 2024 12:29
Anadolu üniversitesi çift oturum ara sınav gorevlendirme 708 tl aşırı düşük

hknpntr
Aday Memur
19 Nisan 2024 12:33
bı daha da girmem sınava dalga geçiyorlar resmen hem de 2 aya yakın parani bekliyon

Dextrian
Şube Müdürü
19 Nisan 2024 12:34

İzmir bu da yatmadı 1 aydan fazla oldu

Toplam 5 mesaj

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