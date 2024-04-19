Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Nisan 2024 11:26
temmuzda maaslara en az %30 zam yapilmalidir!

Temmuz ayında alacağımız zam en az yüzde 30 olmalıdır. İşçilere sürekli para yağdıran hükümet memuru da memnun etmelidir!

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