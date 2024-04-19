Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Nisan 2024 11:32
milli sporcu turnuva katılımı için izin

arkadaşlar sağlık bakanlığının yönetmeliğinde sporcu çalışanlar için ayrı bir izin gibi bir sey var mı temmuzda il dışında turnuvam var yıllık izin bi yere kadar dayanır idari izin gibi vs bir sey verilebilir mi

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