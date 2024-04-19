Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Nisan 2024 11:52
Taşra teskilati kadrolarinda bazi unvanlarda gorev yapan personelin iller arasi istege bagli yer deg

taşra teşki̇lati kadrolarinda bazi unvanlarda görev yapan personeli̇n i̇ller arasi i̇steğe bağli yer deği̇şti̇rme başvuru formu (ne zaman açilacak?)


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
19 Nisan 2024 12:01

Küçük harflerimizi kullanarak yazınca da sizi anlayabiliyoruz.


bahçesaray
Memur
19 Nisan 2024 12:24
yakında kılavuzu çıkar
Toplam 2 mesaj

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