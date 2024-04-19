KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Nisan 2024 11:55
MSB Sİvil Memur Temini

Ocak ayında başvuruları alınan mart ayında mülakatları yapılan 2024 MSÜ VE MSB Memur Teminine mal sorumlusu olarak başvurdum.

Sonuçlar ile alakalı bilgisi olan var mı acaba?


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
19 Nisan 2024 12:09

açıklandı diye biliyorum

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