KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea



Becayiş istiyor
19 Nisan 2024 12:18
Becayiş hakkında

bir bakanlıkla ilişikli başka şubesi olmayan kurumda çalışanlar o bakanlığa ait diğer kurumlarda becayiş yapabilirmi

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