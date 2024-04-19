Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Nisan 2024 13:21
Söke'de çalışan var mı?

Söke ulaşım nasıl tayeme


metal3
Aday Memur
19 Nisan 2024 19:00
Söke garajın karşısından geçen Yenidoğan Birlik minibüslerine binerek TAYEM'de inilebilir

Bathman78687866
Yasaklı
19 Nisan 2024 19:31

Hayat nasıl orda hocam yaşam pahalı mı ev durumu nasıl

metal3, Dün
Söke garajın karşısından geçen Yenidoğan Birlik minibüslerine binerek TAYEM'de inilebilir

metal3
Aday Memur
19 Nisan 2024 22:39
kiralık ev bulmak sorun, 3+1 en az 15 bin çarşı pazar Kuşadası ve Didim e göre uygun. Söke yerine olabiliyorsa Aydın Merkez daha mantıklı imkanlar daha geniş. Söke büyük bir köy, kışın yağmur yağdığında işe gidiş gelişlerde kilit. 13 sene yaşadım ilk fırsatta Didim e yerleştim. İnanın hayat varmış, merkez olmazsa Didim i tercih edin tayin gelen arkadaşların büyük çoğunluğu mutlu

Bathman78687866
Yasaklı
19 Nisan 2024 22:52

1+1 işimi görürde yağmur çok mu yağıyor

metal3, 11 saat önce
kiralık ev bulmak sorun, 3+1 en az 15 bin çarşı pazar Kuşadası ve Didim e göre uygun. Söke yerine olabiliyorsa Aydın Merkez daha mantıklı imkanlar daha geniş. Söke büyük bir köy, kışın yağmur yağdığında işe gidiş gelişlerde kilit. 13 sene yaşadım ilk fırsatta Didim e yerleştim. İnanın hayat varmış, merkez olmazsa Didim i tercih edin tayin gelen arkadaşların büyük çoğunluğu mutlu
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