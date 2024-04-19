Söke'de çalışan var mı?

kiralık ev bulmak sorun, 3+1 en az 15 bin çarşı pazar Kuşadası ve Didim e göre uygun. Söke yerine olabiliyorsa Aydın Merkez daha mantıklı imkanlar daha geniş. Söke büyük bir köy, kışın yağmur yağdığında işe gidiş gelişlerde kilit. 13 sene yaşadım ilk fırsatta Didim e yerleştim. İnanın hayat varmış, merkez olmazsa Didim i tercih edin tayin gelen arkadaşların büyük çoğunluğu mutlu

kiralık ev bulmak sorun, 3+1 en az 15 bin çarşı pazar Kuşadası ve Didim e göre uygun. Söke yerine olabiliyorsa Aydın Merkez daha mantıklı imkanlar daha geniş. Söke büyük bir köy, kışın yağmur yağdığında işe gidiş gelişlerde kilit. 13 sene yaşadım ilk fırsatta Didim e yerleştim. İnanın hayat varmış, merkez olmazsa Didim i tercih edin tayin gelen arkadaşların büyük çoğunluğu mutlu