Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Nisan 2024 13:51
Uzman çavuş Adayı Sağlık raporu

Arkadaşlar merhaba radyoloji L5 vertebra sol travens procesi sakrum sol superiora fuzyone görünümdedir Bertolotti sendromu lumbosakral tranzsizyonel vertebra açısından anlamlı bulundu diye bir ek rapor verdi altina inceleme alanına giren eklem ve kemikler normaldir yazdılar Beyin cerrahida tomografi istedi bundan elenirmiyim ben yardımcı olur musunuz

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