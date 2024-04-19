Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Nisan 2024 14:04
Seçim ücreti ne zaman yatar ?

Emniyet yatırdı polislere ücretini hem de 5 bin. Ysk 2 bini ne zaman yatıracak


Edirnel
Şube Müdürü
19 Nisan 2024 14:35

Şehirden şehre değişen bir durum.

Kendi ilinizdeki Yüksek Seçim Kurulunu arayın onlar tahmini bir bilgi veriyorlar.

Ben bugün arayıp sordum, 10 Mayıs gibi dediler. Çoğu İl YSK dan ödenek gelmesini bekliyor.


pls.njdt
Aday Memur
19 Nisan 2024 22:12
Çok tuhafsiniz 5000 demek yerine hem de 5000 demişsiniz sen seçimde öğretmenin sandık başında aldığı görevle polisin seçimde aldığı görevi kıyaslamak kadar saçma bir durum yoktur ki polis sadece seçim günü sabah 5 gece 3 e kadar çalıştı ve bu 5000 bin sadece bunun için değil polisin seçim görevi seçime 1 ay kala başlar saatkerce süren mitingker basın aciklamalari il dışı mitingker vs bunlar için ödüllendirme yapıldı sen elmayla armutlu topluyor iki meyve eder mantığıyla gidiyorsun en son olarak da yapılan iş okarak bir memurun en kiyaslayacagi meslek polis ve askerdir saygilar

Yamyamav
Memur
20 Nisan 2024 00:33

Nisan sonu veya Mayıs başları. Hep öyle olmuştur


yahya4155
Aday Memur
20 Nisan 2024 09:01
Kocaelinde yattı ibana gönderdiler direkt

hakan zeytinci
Aday Memur
20 Nisan 2024 09:28

ben şoför olarak görev yaptım.beni de 5:30 da getirdiler diktiler görev yerine gece yarısı 3:30 da bıraktılar.850 lira mı ne yatırılacakmış bana.öyle dediler.lanet olsun böyle adaletsiz sisteme

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihÖMK düzenlemesi yapılmalıdır!Kamu görevlilerine yönelik cezalarSürülmeVergi dilimleri ve ek ders sorunuÖğrenci kaç gün içinde disipline verilmeliİstifa! Sendika Aidatı kesintisiRehberliği de biz yapacaksak rehberlik öğretmeni ne yapacak?DYK, Psikolojik Danışman Rehber Öğretmen Valiliklere devredilen proje okulları ilk yönetici atamada neden açık gösterilmedi?

Sözlük

josh gates 1 Hachiko 2 30'lu yaşlar 1 fit 1 kanarya gülü 1 yisa 1 pazardan meyve almak 4 trevi çeşmesi 1 hijralar hizralar 1 üç tane gezegen sayar mısınız 1

Son Haberler

7 yerde sandık yeniden kuruluyor, aynı gün LGS var! Şimdi ne olacak?Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarına devam ediyor!'Mahzen-30' operasyonlarıyla 'Odacılar' organize suç örgütü çökertildiFahiş fiyat uygulayanı şikayet için 3'lü mekanizmaKonya'da havaya ateş açan 8 kişi gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.