Seçim ücreti ne zaman yatar ?

Çok tuhafsiniz 5000 demek yerine hem de 5000 demişsiniz sen seçimde öğretmenin sandık başında aldığı görevle polisin seçimde aldığı görevi kıyaslamak kadar saçma bir durum yoktur ki polis sadece seçim günü sabah 5 gece 3 e kadar çalıştı ve bu 5000 bin sadece bunun için değil polisin seçim görevi seçime 1 ay kala başlar saatkerce süren mitingker basın aciklamalari il dışı mitingker vs bunlar için ödüllendirme yapıldı sen elmayla armutlu topluyor iki meyve eder mantığıyla gidiyorsun en son olarak da yapılan iş okarak bir memurun en kiyaslayacagi meslek polis ve askerdir saygilar

Çok tuhafsiniz 5000 demek yerine hem de 5000 demişsiniz sen seçimde öğretmenin sandık başında aldığı görevle polisin seçimde aldığı görevi kıyaslamak kadar saçma bir durum yoktur ki polis sadece seçim günü sabah 5 gece 3 e kadar çalıştı ve bu 5000 bin sadece bunun için değil polisin seçim görevi seçime 1 ay kala başlar saatkerce süren mitingker basın aciklamalari il dışı mitingker vs bunlar için ödüllendirme yapıldı sen elmayla armutlu topluyor iki meyve eder mantığıyla gidiyorsun en son olarak da yapılan iş okarak bir memurun en kiyaslayacagi meslek polis ve askerdir saygilar