KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


19 Nisan 2024 14:24
Yeni mezun polisin eş durumu ataması

pomem den yeni mezun polis, memur olan eşinin yanına atanabiliyor mu acaba? (İlk atamada) Özel sektörde çalışıyorum. Nasip olursa polis olmak. Malum para yatırma süreci. Bunu düşünüyorum da ilk atama da böyle bi kolaylık sağlanıyor mu? Bilgisi, tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi acaba? Şimdiden teşekkürler


Baypar
Şube Müdürü
19 Nisan 2024 14:36

Yok maalesef devlet seni nereye uygun görürse oraya atanırsın. Tercih hakkı genelde akademi birincilerine veriliyor. Okul birincisi olursan istediğin ili seçme hakkın olur.


armyturk
Aday Memur
19 Nisan 2024 14:47

Jandarma asem-suem de oluyormuş. Farklıymış demek ki. Aynen akademi birincilerinin avantajını duymuştum. Teşekkür ederim hocam cevabınız için...

Baypar, Dün

Yok maalesef devlet seni nereye uygun görürse oraya atanırsın. Tercih hakkı genelde akademi birincilerine veriliyor. Okul birincisi olursan istediğin ili seçme hakkın olur.

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