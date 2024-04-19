Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


19 Nisan 2024 14:43
Sözleşme imzalamadan önce nikah kıymak

Atamamın gerçekleştiği yer belli. Eğer sözleşme imzalamadan önce nikah işlemlerini halledersem, yazın yapacağım düğünde evlilik izni almam mümkün olur mu? Bilgisi olanlar yazarsa çok memnun olurum.


Agency
Memur
19 Nisan 2024 16:05
davetiyeyi gösterip alırsın sıkıntı yapmazlar.

Mahoaga25
Aday Memur
19 Nisan 2024 16:43

Bu konuyu kurumu arayıp öğren yoksa sıkıntı olabilir. Bizim kurumda resmi nikah tarihinden en fazla 15 gün öncesine yada 15 gün sonrasına kadar izin veriliyor.

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