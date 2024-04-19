Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Nisan 2024 14:55
madde 16 a 1 jandarma sağlık kurulu

Cümleten selamın aleyküm öncelikle, sağlık kurulundan 12 doktordan geçtim. Tek psikiyatri 2015 ve 2020 yıllarına ait ilaç gördü bundan mütevellit , Madde 16/A 1 yazdı dün sabah heyette elendim. Ve sonucunu haftaya alıp il sağlık müdürlüğüne itiraz edeceğim. Sayın abilerim kardeşlerim bana bir yardımcı olun emek olmadan yemek olmaz derler. Geçmişe dayalı bir ilaç yüzünden halbuki kullanım da yok ama satın aldım orayı hatırlıyorum. Şimdi hakem hastane yeşil ışık yakar mı veyahut dava açılsa nolur kazananlar varmış bu platform da gördüm söyleyenleri bir yardımcı olursanız çok sevinirim. Saygılarımla.

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