Bayram süresince görevlendirilen personele taltif varmış

koordinasyon görevlendirmesi ile trafikte görevlendirilen lerle trafikçilere baska kimseye yok diye biliyorum ben bizzat sordum gönderilenler bunlar .onun dısında AVM de beklemis etmis bilemiyırum onların isimlerini gönderen olmusmudur ben trafiğin idari bürosundaki arkadasla konustum

koordinasyon görevlendirmesi ile trafikte görevlendirilen lerle trafikçilere baska kimseye yok diye biliyorum ben bizzat sordum gönderilenler bunlar .onun dısında AVM de beklemis etmis bilemiyırum onların isimlerini gönderen olmusmudur ben trafiğin idari bürosundaki arkadasla konustum