Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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19 Nisan 2024 14:57
Bayram süresince görevlendirilen personele taltif varmış

Merhabalar.Bu konuyla ilgili daha önce bir başlık açıldımı bakamadım bilmiyorum.Bayram taltifi için her birimden isimler istenmiş.Ama bayramda normal mesaisinde çalışanlar olarak değil de il koordinasyonların yazdığı görevlendirmeler ve yol uygulamalarında çalışanlara.Ayrıca tüm trafik personeline.Güle güle harcasın arkadaşlar ancak bir adaletsizliğe dikkat çekmek istiyorum.Şöyle ki koordinasyon şubelerin yazdığı görevler genelde idari kısımlardaki personele yazılan ve 9 günlük tatilde her bir personele 1 gün beya 2 gün görev olacak şekilde (AVM ve bu gibi yerlerde) alınan tedbirlerde yazılan görevler..Dolayısı ile 9 günlük tatilde herhangi bir koordinasyon görevlendirmesinde 1 gün görev yapan taltif alıyorken ben ve benim gibi 9 günlük bayram tatilinde(arefe günü,1. gün,2.gün falan dahil) 8 gün çalışan(karakol-devriye-hassas-şube vs. normal görevine devam edenler) personele verilmiyor.Kime ne desek bilemiyorum.Tekrardan alan arkadaşlara hayırlı olmasını,güle güle harcamalarını dilerim?


neşter61
Şube Müdürü
19 Nisan 2024 15:26

Karakolda çalışana verilmiyorsa adalet bunun neresinde var. 9 gün gece gündüz çalışana vereceksin


Gmtgst35
Aday Memur
19 Nisan 2024 16:05

Bu taltif olayı sadece trafikcilere.il koordinasyonun görevlendirme yaptıklarına yok diye biliyoruz.


iyilikiyidir01
Şef
19 Nisan 2024 16:29
koordinasyon görevlendirmesi ile trafikte görevlendirilen lerle trafikçilere baska kimseye yok diye biliyorum ben bizzat sordum gönderilenler bunlar .onun dısında AVM de beklemis etmis bilemiyırum onların isimlerini gönderen olmusmudur ben trafiğin idari bürosundaki arkadasla konustum
Gmtgst35, Dün

Bu taltif olayı sadece trafikcilere.il koordinasyonun görevlendirme yaptıklarına yok diye biliyoruz.


foreverkings
Aday Memur
19 Nisan 2024 16:29

gel becayiş yapalım geç t rafiğe al taltif vs. ne istiyorsan

neşter61, Dün

Karakolda çalışana verilmiyorsa adalet bunun neresinde var. 9 gün gece gündüz çalışana vereceksin


iyilikiyidir01
Şef
19 Nisan 2024 16:32
bu arada ne trafikçiyim nede trafik olarak yazıldım sadece gereksiz burda galeyana getirmeye çalışanlar olmasın diye bilgilendirmek için yazıyorum nasip olmadı gideydik iyi olurdu seçim ödülünden sonra ilaç gibi gelirdi

Vantage point
Aday Memur
19 Nisan 2024 16:49

Devrem bulunduğum ilde idari büronun bana vermiş olduğu bilgi bu şekildeydi.Kadro personeli olarak koordinasyon görevlendirmesi ile görev yazılanların (yol uygulamaları,Bayram tedbir görevleri gibi) ayrıca isim istenmiş Trafikte çalışan arkadaşım kendi idari bürosuna sorduğunda ise kendisine trafik personelinin tamamının ayrı olarak isim istendiği şeklinde cevap verildi,.Belki farklı illerde farklı şekilde uygulanmış olabilir.

iyilikiyidir01, Dün
koordinasyon görevlendirmesi ile trafikte görevlendirilen lerle trafikçilere baska kimseye yok diye biliyorum ben bizzat sordum gönderilenler bunlar .onun dısında AVM de beklemis etmis bilemiyırum onların isimlerini gönderen olmusmudur ben trafiğin idari bürosundaki arkadasla konustum

iyilikiyidir01
Şef
19 Nisan 2024 16:53
koordinasyon emriyle trafikçi olarak çalısan yaya trafik devriyesi yapanlar oldu onlarla trafikçilerin ismi verildi zaten onun dısında ilçenin kendi görevlendirmeleri ile kadrodan kavsakta bekleme yapanlar uygulamaya dahil olanları istemiyorlar zaten trafiğe takviye yazılan ve trafikciler isimleri istendi il görevlendirmesi ile trafiğe takviye olanlarında isimleri gönderilmis digerlerini bilemim
Vantage point, Dün

Devrem bulunduğum ilde idari büronun bana vermiş olduğu bilgi bu şekildeydi.Kadro personeli olarak koordinasyon görevlendirmesi ile görev yazılanların (yol uygulamaları,Bayram tedbir görevleri gibi) ayrıca isim istenmiş Trafikte çalışan arkadaşım kendi idari bürosuna sorduğunda ise kendisine trafik personelinin tamamının ayrı olarak isim istendiği şeklinde cevap verildi,.Belki farklı illerde farklı şekilde uygulanmış olabilir.


gencpolis25
Memur
19 Nisan 2024 16:54
bölge veya tescilde nöbet tutanlar var mı yok mu bu dediğiniz ödül yatacaklar arasında ?
iyilikiyidir01, Dün
koordinasyon emriyle trafikçi olarak çalısan yaya trafik devriyesi yapanlar oldu onlarla trafikçilerin ismi verildi zaten onun dısında ilçenin kendi görevlendirmeleri ile kadrodan kavsakta bekleme yapanlar uygulamaya dahil olanları istemiyorlar zaten trafiğe takviye yazılan ve trafikciler isimleri istendi il görevlendirmesi ile trafiğe takviye olanlarında isimleri gönderilmis digerlerini bilemim

iyilikiyidir01
Şef
19 Nisan 2024 16:55
onu bilemem bizim burda öyle bir durum olmadı için
gencpolis25, Dün
bölge veya tescilde nöbet tutanlar var mı yok mu bu dediğiniz ödül yatacaklar arasında ?

kripto1982
Şube Müdürü
19 Nisan 2024 17:14
Bayramda arefe günü gündüze geçtik, 5 gün gündüz calstk 12 12 kontrol noktasında şehir girişinde, çakma 36 calsyoruz, ne bayram yaptık , hayatımız işte geçti, umarım bizede yazarlarda biraz hakkaniyet olur

Vantage point
Aday Memur
19 Nisan 2024 17:19

Devrem Kadron trafikse kesin olarak varsındır çünkü farklı bir emniyet tedbirinde trafik görevi yapmayan yanımdaki arkadaşın ismi verilmiş,trafik uygulamalrına veya trafik şubeye takviye olarak görevlendirilen kadro personeli isen isminin bildirilmesi halinde dahil olursun gibi görünüyor bu durumda.

gencpolis25, Dün
bölge veya tescilde nöbet tutanlar var mı yok mu bu dediğiniz ödül yatacaklar arasında ?

wederson81
Aday Memur
19 Nisan 2024 17:24
Trafikcilere ve Bayram boyunca trafikci gibi kavşaklarda gorevlendirilen personele yattı

Vantage point
Aday Memur
19 Nisan 2024 17:26

Sana yazılması lazım devrem yol uygulamasında olup ismi verilenler var biliyorum.

kripto1982, Dün
Bayramda arefe günü gündüze geçtik, 5 gün gündüz calstk 12 12 kontrol noktasında şehir girişinde, çakma 36 calsyoruz, ne bayram yaptık , hayatımız işte geçti, umarım bizede yazarlarda biraz hakkaniyet olur

kripto1982
Şube Müdürü
19 Nisan 2024 18:10
İnşallah kardeşim, diğer kurumlarda bayramda calısan personelllere iki üçü kat mesai yazılılp ödendi, bizdede izin bile verilmiyor, inşallah adalet bir gün bizede gelir
Vantage point, Dün

Sana yazılması lazım devrem yol uygulamasında olup ismi verilenler var biliyorum.


Umut1903
Aday Memur
19 Nisan 2024 18:38

Eğer ödüllendirme varsa herkese çalışan herkese eşit verilmesidir.Trafikciyim ancak fiilen bayramda 5-6 gün çalışana verilmeyip yol da bir gün ek görev yazılıp 8 gün yatan takviye kuvvete verilmesi yanlış herkese az da olsa eşit verilmesidir.


EGMpersoneli
Aday Memur
19 Nisan 2024 19:22
Ben de Trafikçiyim. 9 günlük bayram izininde 6 gün çalıştım bana da aynı miktarda taltif yatacak. 9 günlük izinde 1 gün benim yanıma takviye olarak gelene de aynı miktarda taltif yatacak. Adaletinizi seveyim.

Kadropolisimemettt
Aday Memur
19 Nisan 2024 19:58

Devrelerim ben sadece 1 gün takviye gelen personeller arasındayım bizi de kapsıyor mu peki


Android60
Genel Müdür
19 Nisan 2024 20:14

Bide bu çıktı başımıza bayramda karakol devriye ekipler çalışmamış mı trafik uygulama noktalarında bu arkadaşlarıda göreve yazıyorlar. Bu ayrımcılığı ben anlamıyodum her taltif dönemi kom tem istihbarat taltif alır diğer polisler almaz bayram gelir trafikçi asayiş ayrımı yapılır


iyilikiyidir01
Şef
19 Nisan 2024 20:26
paylasımlarda sunu farkettim asayisçi karakolcu bizde çalıştık neden trafikciler sadece diyor .trafikciler cevap veriyor gel sen geç trafiğe diye.sonra trafikçi yazıyor 1 günlüğüne yanıma gelenle beni bir tutuyorlar takviye gelenle ben bir miyim diyor :)birileri hep birilerine laf atıyor ne ilginç ya o niye alıyor ben niye almıyorum bildim bileli var kime sorsan isten basını kasıyaçak vakti yok hassas da çalışanlar biz sürgün değiliz diye tribe giriyor karakol ayrı biryerden trafik ayrı yerden dem vuruyor pöh desen her an vatan için catısıyır yav hepimiz çalısıyoruz bayramda en yoğun calısan trafik neyin yarısınına giriyorsunuz .ben almama rağmen arkadaslar için sorusturdum önceki yattığında sadece trafikçilere verilmis takviye gelene verilmemis bu sene de onların ismini istediler ama yatacak mı bilmiyoruz diyorlar .önceki yattığında gene isim verdik sadece trafik kadrosuna yattı dedi PBS ye islenir en geç 10 güne yatacaksa .

EGMpersoneli
Aday Memur
19 Nisan 2024 21:06
Evet
Kadropolisimemettt, Dün

Devrelerim ben sadece 1 gün takviye gelen personeller arasındayım bizi de kapsıyor mu peki

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