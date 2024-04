Bayram süresince görevlendirilen personele taltif varmış

Merhabalar.Bu konuyla ilgili daha önce bir başlık açıldımı bakamadım bilmiyorum.Bayram taltifi için her birimden isimler istenmiş.Ama bayramda normal mesaisinde çalışanlar olarak değil de il koordinasyonların yazdığı görevlendirmeler ve yol uygulamalarında çalışanlara.Ayrıca tüm trafik personeline.Güle güle harcasın arkadaşlar ancak bir adaletsizliğe dikkat çekmek istiyorum.Şöyle ki koordinasyon şubelerin yazdığı görevler genelde idari kısımlardaki personele yazılan ve 9 günlük tatilde her bir personele 1 gün beya 2 gün görev olacak şekilde (AVM ve bu gibi yerlerde) alınan tedbirlerde yazılan görevler..Dolayısı ile 9 günlük tatilde herhangi bir koordinasyon görevlendirmesinde 1 gün görev yapan taltif alıyorken ben ve benim gibi 9 günlük bayram tatilinde(arefe günü,1. gün,2.gün falan dahil) 8 gün çalışan(karakol-devriye-hassas-şube vs. normal görevine devam edenler) personele verilmiyor.Kime ne desek bilemiyorum.Tekrardan alan arkadaşlara hayırlı olmasını,güle güle harcamalarını dilerim?