Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Nisan 2024 15:17
Maaş bilgisi

Arkadaşlar kültür ve turizm bakanlığında sözleşmeli yeni başlayacak teknisyen maaşı ne kadar acaba bilgisi olan varmı


Akademik7224
Daire Başkanı
19 Nisan 2024 15:17

Maaş hesaplama robotlarına bakabilirsiniz.


Atalay77ww
Aday Memur
19 Nisan 2024 15:18

Onda yapılan hesaplama yanlış çalışıyo ben şuan 112 de çalışıyorum kültür ve turizmde mülakatım var maaşa göre gidecem

Akademik7224, Dün

Maaş hesaplama robotlarına bakabilirsiniz.


Akademik7224
Daire Başkanı
19 Nisan 2024 15:25

İlgili ve yetkili birime sorma şansınız varsa en doğru bilgiye ulaşabilirsiniz...

Atalay77ww, Dün

Onda yapılan hesaplama yanlış çalışıyo ben şuan 112 de çalışıyorum kültür ve turizmde mülakatım var maaşa göre gidecem

Toplam 3 mesaj

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